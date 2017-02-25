وفد منصة موسكو إلى محادثات جنيف:الرد الحقيقي على تفجيرات حمص وغيرها يتمثل بتذليل مختلف أنواع العقبات أمام الحل السياسي

محمّد جابر

وفد منصة موسكو إلى محادثات جنيف:الرد الحقيقي على تفجيرات حمص وغيرها يتمثل بتذليل مختلف أنواع العقبات أمام الحل السياسي

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