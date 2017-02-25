وفد منصة موسكو إلى محادثات جنيف: ندين بأشد العبارات كل أشكال الإرهاب وجرائمه وبينها جرائم اليوم في حمص.

محمّد جابر

وفد منصة موسكو إلى محادثات جنيف: ندين بأشد العبارات كل أشكال الإرهاب وجرائمه وبينها جرائم اليوم في حمص.

تعليقات الفيسبوك