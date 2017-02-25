يموت رئيساً لإتحاد جمعيات العائلات البيروتية

جرت أمس انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية وسط حضور كثيف وأجواء ديمقراطية رافقت عملية الاقتراع لاختيار 18 عضواً من بين 37 مرشحاً.

وقد تنافس في الانتخابات لائحتان الأولى مكتملة برئاسة محمّد عفيف يموت ضمّت إلى جانبه المرشحين: عبد الرحمن الحوت، عبد الله شاهين، عماد مدور، اسامة محيو، بشار شبارو، حسن جارودي، سعاد جنون، محمّد برغوت، بسّام تميم، نسيمة الطبش، محمّد عبد القادر سنو، ماهر رحم، ماجد دمشقية، سامر الفاكهاني، سعد الدين منيمنة، مروان العرب ومحمّد عفيفي.

والثانية برئاسة الكابتن عماد حاسبين وهي غير مكتملة (13 عضواً) وضمت إلى جانبه: سميح المصري، سامي بليق، هيام كريدية، حسن بربور، عكيف السبع، كمال غلاييني، محمّد نبيل عضاضة، سني بيضون، حسن كشلي، سليم مدهون، غازي الهبري ومحمّد خالد كردي.

العملية الانتخابية سبقها كلمة لرئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان شكر فيها الهيئة العامة على ثقته خلال السنوات الماضية واثنى على جهود الهيئة الإدارية معدداً للانجازات التي تحققت وفي مقدمها الوفر المالي الموجود في صندوق الاتحاد والبالغ 60972 ألف دولار.

ثم أعلن اللجنة التي ستشرف على الانتخابات برئاسة كبير السن الدكتور منير صيداني والاعضاء: بسّام برغوت والحاج أحمد ناجي فارس والمحامي صائب مطرجي.

وبعد كلمة موجزة وتعريف من رئيس اللجنة انطلقت عملية الاقتراع عند الخامسة والنصف لتتوقف عند الساعة السابعة وتبدأ عملية فرز الأصوات حيث أسفرت النتيجة النهائية عن فوز المرشحين الـ18 لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة على الشكل الآتي:

عبد الرحمن الحوت(126 صوتا)، محمّد عفيف يموت (125 صوتاً)، عبد الله شاهين (125 صوتاً)، عماد مدور (125 صوتاً)، سعاد جنون (110 اصوات)، سامر فاكهاني (108 اصوات)، حسن جارودي (104 اصوات)، عماد حاسبيني (104 أصوات)، محمّد برغوت (101 صوتاً)، بشار شبارو (99 صوتاً)، نسيمة الطبش (99 صوتاً)، سعد الدين منينمة (98 صوتاً)، محمّد عبد القادر سنو (98 صوتاً)، اسامة محيو (96 صوتاً)، بسّام تميم (96 صوتاً)، حسن عفيف كشلي (95 صوتاً)، ماجد دمشقية (95 صوتاً)، غازي الهبري (87 صوتاً).

وبقراءة للنتيجة تبين ان لائحة تضامن العائلات البيروتية برئاسة يموت فازت بأغلبية المقاعد بينما تمكنت لائحة أهل بيروت من الاختراق إذ فازت بثلاثة مقاعد للمرشحين: الكابتن عماد حاسبيني والمحامي حسن عفيف كشلي وغازي الهبري، كما ضمّت الهيئة الإدارية الجديدة مرشحتين هما الدكتورة سعاد جنون ونسيمة الطبش.

وبعد إعلان النتائج عقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعاً برئاسة العضو الأكبر سناً غازي الهبر لتوزيع مناصب الهيئة الإدارية التي جاءت على الشكل الآتي:

– محمّد عفيف يموت – رئيساً للاتحاد.

– عبدالله شاهين – نائباً للرئيس.

– بشار شبارو – أميناً للصندوق.

– الدكتور اسامة محيو – محاسباً.

– عماد مدور – مفوضاً للجمعية تجاه الحكومة.

وبعد أخذ الصور التذكارية أكّد يموت لـ«اللواء» انه في هذه الانتخابات الكل ربح، لقد ربح الاتحاد، وربحت العائلات والهيئة الإداري الجديدة ستكون فريق عمل يسعى لتحقيق تطلعات العائلات في تفعيل الاتحاد بما يخدم ويحقق آمال البيارتة في نهضة عاصمتهم.

{ بدوره النائب السابق محمّد الأمين عيتاني قال: أثبت أهالي بيروت وأبناء الاتحاد ان الاتحاد هو رقم صعب ويجب المحافظة عليه والدفاع عنه لذلك اشترك العدد الكبير منهم في عملية الاقتراع التي جرت بحرية وديمقراطية وحافظ المتنافسون على هدوئهم وانضباطهم وسعة صدورهم، مشدداً ان الاتحاد سيبقى وحدة متراصة من أجل نهضة بيروت ويسير بخطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقيادة حامل الرسالة الرئيس سعد الحريري متمنياً للهيئة الإدارية الجديدة التوفيق في مهامها.

من اليمين الرئيس السابق للاتحاد د. فوزي زيدان والرئيس الجديد محمّد عفيف يموت ومنافسه الكابتن عماد حاسبيني خلال العملية الانتخابية (تصوير: جمال الشمعة)