إشكال بين عائلتين في شارع القدس داخل مخيم عين الحلوة تطور إلى إطلاق نار والجهات المعنية تعمل على حله وإعادة الأمور الى طبيعتها

محمّد جابر

إشكال بين عائلتين في شارع القدس داخل مخيم عين الحلوة تطور إلى إطلاق نار والجهات المعنية تعمل على حله وإعادة الأمور الى طبيعتها

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