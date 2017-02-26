البيت الأبيض يهدد موظفيه بعقوبات صارمة بعد اكتشاف التسريبات

محمد عمر

البيت الأبيض يهدد موظفيه بعقوبات صارمة بعد اكتشاف التسريبات

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