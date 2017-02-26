التحكم المروري: نذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونيه بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11.00 من صباح الغد

دلال ديب

التحكم المروري: نذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونيه بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11.00 من صباح الغد

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