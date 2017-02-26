التوتر يسود مخيم عين الحلوة على خلفية الاشتباكات التي سُجلت في الساعات الماضية بين مجموعات اسلامية وعناصر من فتح

دلال ديب

التوتر يسود مخيم عين الحلوة على خلفية الاشتباكات التي سُجلت في الساعات الماضية بين مجموعات اسلامية وعناصر من فتح

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