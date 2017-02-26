الجميل: إقرار أيّ قانون يجب ان يحصل على النصف +1 بحسب الدستور

محمد عمر

الجميل: إقرار أيّ قانون يجب ان يحصل على النصف +1 بحسب الدستور

 

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