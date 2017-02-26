الخارجية الروسية تدين هجوم حمص الإرهابي وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءه

دلال ديب

الخارجية الروسية تدين هجوم حمص الإرهابي وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءه

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