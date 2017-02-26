العربية :  المعارضة السورية ستسلم دي ميستورا الرد على ورقته غداً

أخبار متفرقة
- نجوم وفننجلاء أخطأت بعدم ظهورها في إفتتاح أسوان…
- افلام ومسلسلاتثلاث نساء في الـ «ناسا» خدمن الرحلات الفضائية بقوة ملونات تحملن الكثير وأسهمن في نجاح رحلة «جون غلين»…
- افلام ومسلسلات«ثيرون» و«بارديم» يديرهما «شون بن» ورسائل إنسانية وسياسية عبر «أطباء بلا حدود»
- مناطقتشييع الحسيني في صور
- مدنياتقطاع المهن المركزي في «المستقبل» التقى مكاتب القطاع الجنوبية في صيدا
- مدنياتوزير الشباب والرياضة يشيد بمجلس الشباب العربي والإفريقي
- اللواء التربويحمادة يوقّع مستحقات المتعاقدين ويوقف العمل بالقسم الإنكليزي لموقع «التربية» الإلكتروني
- اللواء التربويرابطة «الأساسي» تؤكد إستمرارها بالإضراب وتطالب وزير التربية بتنفيذ قرار رفع أجر الساعة
- اللواء التربوي«التيار النقابي المستقل» يدعو للإضراب المفتوح والتظاهر رفضاً لـ«سلسلة ممسوخة»
- اللواء التربويمتعاقدو «اللبنانية» في الشمال طالبوا بإنصاف المرشّحين للتفرّغ