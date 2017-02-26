اللواء محمد خير : سنقرر ما سنفعله بالنسبة للاخلاء ات في برج البراجنة بعد التشاور مع الرئيس الحريري

دلال ديب

اللواء محمد خير : سنقرر ما سنفعله بالنسبة للاخلاء ات في برج البراجنة بعد التشاور مع الرئيس الحريري

تعليقات الفيسبوك