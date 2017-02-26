المستأجرون القدامى افترشوا الأرض في ساحة ساسين احتجاجاً على قانون الإيجارات

محمّد جابر

المستأجرون القدامى افترشوا الأرض في ساحة ساسين احتجاجاً على قانون الإيجارات

 

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