المعارضة السورية ستطالب دي ميستورا بتعديل طرحه لعملية المفاوضات

محمد عمر

المعارضة السورية ستطالب دي ميستورا بتعديل طرحه لعملية المفاوضات

 

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