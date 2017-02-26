المقدسي: أولويتنا تحقيق الإنتقال السياسي المشترك بين السلطة والمعارضة

أخبار متفرقة
- اللواءالمستأجرون القدامى افترشوا الأرض في ساحة ساسين احتجاجاً على قانون الإيجارات
- اللواءمقدسي: ليس لدينا أي تواصل مباشر مع وفد النظام في جنيف
- اللواءمقدسي: نحن ملتزمون بالحل السياسي
- لبنانشمعون: هناك تأثير سلبي لحزب الله على القطاع التربوي
- اللواءمقدسي: الحديث تم عن وفد واحد وليس وفدا موحدا
- اللواءبطولة لبنان لكرة السلة: انتهاء الشوط الأوّل بتقدم الموتحد على اللويزة بنتيجة (47-45).
- اللواءرشقات نارية في مخيم عين الحلوة وإشكال عائلي في أحد أحيائه (الوطنية للإعلام)
- اللواءعضو منصة القاهرة جهاد مقدسي: نرفض القول بأن المعارضة مشتتة ولكنها متنوعة
- اللواءمؤتمر صحفي لرئيس منصة القاهرة جهاد مقدسي بعد لقائه دي ميستورا في جنيف
- لبنانحمادة: المهم ان ل تهيمن القوى الظلامية على الاكثرية النيابية