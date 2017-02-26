بري سيخصص في 1 آذار جلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب (MTV)

أخبار متفرقة
- اللواءجعجع لـ”ال.بي.سي.”: لن يقرّ أي من نواب أو وزراء “القوات اللبنانية” للموازنة من دون حلّ لمشكلة الكهرباء
- اللواء“صوت لبنان 93.3”: القوى الفلسطينية توفد مندوبين الى كل من “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في حي الصفصاف لتثبيت وقف اطلاق النار
- اقتصادتحوّل تاريخي في سوق سندات الخزينة الأمريكيةّ!
- اللواء“صوت لبنان 93.3”: مخيم عين الحلوة يشهد هدوءاً حذراً خرقته مساءً رشقات قنص متفرقة
- اللواءوزارة الداخلية البحرينية: إصابة 4 أفراد في تفجير إرهابي استهدف حافلة شرطة في منطقة جو
- عربياتمحكمة مصرية :السجن 5 سنوات لـ”الشيخ ميزو” لـ”إزدراء الأديان”
- اللواء4 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بعامود إنارة على أوتوستراد البداوي باتجاه طرابلس
- اللواء“التحكم المروري”: قتيل و4 جرحى في حادث مروري على طريق عام عجلتون.
- اللواء“الوكالة الوطنية”: أجواء التوتر لا تزال مسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة مع استمرار سماع رصاص القنص في الشارع الفوقاني
- اللواءأبو عرب: مأجورون بأجندات خارجية يوترون الوضع في عين الحلوة وإذا تمادوا سنرد الصاع صاعين