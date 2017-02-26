بطولة لبنان لكرة السلة: انتهاء الشوط الأوّل بتقدم الموتحد على اللويزة بنتيجة (47-45).

محمّد جابر

بطولة لبنان لكرة السلة: انتهاء الشوط الأوّل بتقدم الموتحد على اللويزة بنتيجة (47-45).

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