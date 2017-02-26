جعجع لـ”ال.بي.سي.”: لن يقرّ أي من نواب أو وزراء “القوات اللبنانية” للموازنة من دون حلّ لمشكلة الكهرباء

محمّد جابر

جعجع لـ”ال.بي.سي.”: لن يقرّ أي من نواب أو وزراء “القوات اللبنانية” للموازنة من دون حلّ لمشكلة الكهرباء

تعليقات الفيسبوك