رحلة ايروفلوت متجهة إلى موسكو تهبط في زيوريخ بسبب مشكلة في محركها

darine alameh

رحلة ايروفلوت متجهة إلى موسكو تهبط في زيوريخ بسبب مشكلة في محركها

 

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