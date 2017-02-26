سقوط قذائف هاون قرب السفارة الروسية في دمشق

أخبار متفرقة
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- اللواءجعجع: يكفي الدولة أن تلزم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24/24 من دون أي تكاليف على الدولة
- اللواءزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان
- اللواءشامل روكز : للكسروانيين الحرية الكاملة في اختيار من يريدون في صناديق الاقتراع
- اللواءأم.تي.في.: إلقاء قنبلة في أحد أزقة مخيم عين الحلوة بعد الاعلان عن وقف إطلاق النار
- اللواءمنصة موسكو: يجب استمرار الحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية وإيجاد حلّ سياسي برعاية أممية
- اللواءآلان عون لـ”ال.بي.سي.”: أبدينا كل الليونة من دون الوصول الى نتيجة فعلية لناحية قانون الانتخاب
- اللواءاقتراح “القوات” يقضي بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
- عربياتوفد المعارضة الى جنيف: طرح الارهاب كاولوية للنظام “مماطلة”