“صوت لبنان 93.3”: القوى الفلسطينية توفد مندوبين الى كل من “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في حي الصفصاف لتثبيت وقف اطلاق النار

محمّد جابر

“صوت لبنان 93.3”: القوى الفلسطينية توفد مندوبين الى كل من “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في حي الصفصاف لتثبيت وقف اطلاق النار

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