“صوت لبنان 93.3”: مخيم عين الحلوة يشهد هدوءاً حذراً خرقته مساءً رشقات قنص متفرقة

أخبار متفرقة
- اللواء“صوت لبنان 93.3”: القوى الفلسطينية توفد مندوبين الى كل من “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في حي الصفصاف لتثبيت وقف اطلاق النار
- اقتصادتحوّل تاريخي في سوق سندات الخزينة الأمريكيةّ!
- اللواءوزارة الداخلية البحرينية: إصابة 4 أفراد في تفجير إرهابي استهدف حافلة شرطة في منطقة جو
- عربياتمحكمة مصرية :السجن 5 سنوات لـ”الشيخ ميزو” لـ”إزدراء الأديان”
- اللواء4 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بعامود إنارة على أوتوستراد البداوي باتجاه طرابلس
- اللواء“التحكم المروري”: قتيل و4 جرحى في حادث مروري على طريق عام عجلتون.
- اللواء“الوكالة الوطنية”: أجواء التوتر لا تزال مسيطرة على الوضع في مخيم عين الحلوة مع استمرار سماع رصاص القنص في الشارع الفوقاني
- اللواءأبو عرب: مأجورون بأجندات خارجية يوترون الوضع في عين الحلوة وإذا تمادوا سنرد الصاع صاعين
- عربياتالجيش العراقي استعاد أول أحياء غرب الموصل
- اللواءبطولة لبنان بكرة السلة: فوز الموتحد على اللويزة بنتيجة (86-80).