عمار من برج البراجنة: عمر المبنى المهدد بالسقوط 33 عاما والمواطنون هم اولاد الدولة التي هي مسؤولة عن معالجة هذه المشاكل

دلال ديب

عمار من برج البراجنة: عمر المبنى المهدد بالسقوط 33 عاما والمواطنون هم اولاد الدولة التي هي مسؤولة عن معالجة هذه المشاكل

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