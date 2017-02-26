منصة موسكو: يجب استمرار الحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية وإيجاد حلّ سياسي برعاية أممية

darine alameh

منصة موسكو: يجب استمرار الحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية وإيجاد حلّ سياسي برعاية أممية

 

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