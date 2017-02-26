وجه وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين يلتقي في خلالها نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي وعدداً من المسؤولين

دلال ديب

وجه وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين يلتقي في خلالها نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي وعدداً من المسؤولين

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