وجه وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين يلتقي في خلالها نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي وعدداً من المسؤولين

أخبار متفرقة
- اللواءالجيش يغلق مداخل عين الحلوة من جهة المستشفى الحكومي
- اللواءعمار من برج البراجنة: عمر المبنى المهدد بالسقوط 33 عاما والمواطنون هم اولاد الدولة التي هي مسؤولة عن معالجة هذه المشاكل
- اللواءعلي عمار : هيئة الاغاثة سترسل وفدا لتحديد وضع المبنى في برج البراجنة
- اللواءاللواء محمد خير : سنقرر ما سنفعله بالنسبة للاخلاء ات في برج البراجنة بعد التشاور مع الرئيس الحريري
- اللواءالتوتر يسود مخيم عين الحلوة على خلفية الاشتباكات التي سُجلت في الساعات الماضية بين مجموعات اسلامية وعناصر من فتح
- دولياتبرلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الاعتراف بدولة فلسطين
- اللواءالخارجية الروسية تدين هجوم حمص الإرهابي وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءه
- لبنانتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط اصابات
- منوعاتبالفيديو:”ملعونة الحرب” ابكت نانسي عجرم بالحلقة الاخيرة من “اراب ايدول”؟
- اللواءمراسل العربية: القوات العراقية تقتحم حي الطيران في الموصل