وزير التربية وقع القرارات التي تحدد عدد الساعات المنفذة من المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي

دلال ديب

وزير التربية وقع القرارات التي تحدد عدد الساعات المنفذة من المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي

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