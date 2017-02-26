يلدريم: الدستور الجديد سيتيح للدولة استئصال منظمات فتح الله غولن وبي كا كا وداعش من تركيا لتعيش البلاد بعيدا عن الإرهاب

دلال ديب

يلدريم: الدستور الجديد سيتيح للدولة استئصال منظمات فتح الله غولن وبي كا كا وداعش من تركيا لتعيش البلاد بعيدا عن الإرهاب

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