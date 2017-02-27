ارسلان من عين التينة: نطالب بقانون عادل يعتمد النسبية وابلغنا الرئيس بري موقفنا ومقاربتنا لقوانين الانتخاب ومنفتحون على البحث بشكل وحجم الدوائر

لميا جردلي

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