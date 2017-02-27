البطريرك الراعي غادر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الذي ينعقد اليوم وغدا حيث ستكون له كلم

محمّد جابر

البطريرك الراعي غادر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الذي ينعقد اليوم وغدا حيث ستكون له كلم

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