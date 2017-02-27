البطريرك الراعي غادر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين الذي ينعقد اليوم وغدا حيث ستكون له كلم

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- اللواءفنيانوس: ليس هناك من سبب سياسي لالغاء جلسة مجلس الوزراء
- اللواءالمكتب الإعلامي للحريري: إلغاء الجلسة بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد.
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- اللواء“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من جسر المكلس باتجاه مستديرة رزق الله سن الفيل
- اللواءترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأميركي
- اللواءاوغاسبيان بعد عدم اكتمال النصاب: السلسلة موجودة بالبرلمان وستدرس باللجان ومجلس الوزراء لتأمين الاموال اللازمة
- دولياترئيسة كوريا الجنوبية قدمت “اسفا متأخرا” أمام المحكمة الدستورية
- اللواءحركة سير كثيفة من جسر الواطي باتجاه بولفار سن الفيل
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