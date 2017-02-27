“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من جسر المكلس باتجاه مستديرة رزق الله سن الفيل

محمّد جابر

“التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من جسر المكلس باتجاه مستديرة رزق الله سن الفيل

تعليقات الفيسبوك