الحريري رفع جلسة مجلس الوزراء بعد ان حضر 19 وزيرا فقط

محمّد جابر

الحريري رفع جلسة مجلس الوزراء بعد ان حضر 19 وزيرا فقط

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