الخارجية الروسية: اتفقنا مع الصين على تشكيل جبهة دولية لمواجهة الارهاب.

محمد عمر

الخارجية الروسية: اتفقنا مع الصين على تشكيل جبهة دولية لمواجهة الارهاب.

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