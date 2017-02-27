الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا خلال مباحثات أستانا وضع أساسا للقاء جنيف 4

دلال ديب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا خلال مباحثات أستانا وضع أساسا للقاء جنيف 4

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