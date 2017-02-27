المكتب الإعلامي للحريري: إلغاء الجلسة بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد.

محمّد جابر
  • المكتب الإعلامي للحريري: إلغاء الجلسة بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد.

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