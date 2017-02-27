النائب جورج عدوان عبر “تلفزيون لبنان” : هناك عهد جديد فإما أن يتعاطى بأسلوب جديد ومفاهيم جديدة وإلا سيخسر زخمه وسنعود إلى ما كنا عليه وأنا خائف من أن نعود لما كنا عليه.