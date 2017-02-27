النائب جورج عدوان عبر “تلفزيون لبنان” : هناك عهد جديد فإما أن يتعاطى بأسلوب جديد ومفاهيم جديدة وإلا سيخسر زخمه وسنعود إلى ما كنا عليه وأنا خائف من أن نعود لما كنا عليه.

محمد عمر

النائب جورج عدوان عبر “تلفزيون لبنان” : هناك عهد جديد فإما أن يتعاطى بأسلوب جديد ومفاهيم جديدة وإلا سيخسر زخمه وسنعود إلى ما كنا عليه وأنا خائف من أن نعود لما كنا عليه.

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