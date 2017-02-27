اوغاسبيان بعد عدم اكتمال النصاب: السلسلة موجودة بالبرلمان وستدرس باللجان ومجلس الوزراء لتأمين الاموال اللازمة

محمّد جابر

اوغاسبيان بعد عدم اكتمال النصاب: السلسلة موجودة بالبرلمان وستدرس باللجان ومجلس الوزراء لتأمين الاموال اللازمة

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