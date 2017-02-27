ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأميركي

darine alameh

وعد الرئيس دونالد ترامب الاثنين بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الاميركي خلال لقائه حكام الولايات في البيت الابيض.

وقال ترامب “هذه الميزانية تاتي ضمن وعدي بالحفاظ على امن الاميركيين”، مؤكدا انها “ستتضمن زيادة تاريخية في الانفاق الدفاعي”.
المصدر: أ ف ب

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