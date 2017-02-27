حركة سير كثيفة من جسر الواطي باتجاه بولفار سن الفيل

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- اللواءترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأميركي
- اللواءاوغاسبيان بعد عدم اكتمال النصاب: السلسلة موجودة بالبرلمان وستدرس باللجان ومجلس الوزراء لتأمين الاموال اللازمة
- دولياترئيسة كوريا الجنوبية قدمت “اسفا متأخرا” أمام المحكمة الدستورية
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- اللواءالحريري رفع جلسة مجلس الوزراء بعد ان حضر 19 وزيرا فقط
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- اللواء“mtv”: لا جلسة لمجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب.
- اللواءالكتائب: نحمّل السلطة السياسية المتناقضة مسؤولية مصادرة الارادة الشعبية عبر التلكؤ بانتاج قانون انتخابي ونحذرها من اخذ البلاد نحو المجهول
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