رئيس بلدية جبيل زياد حواط لـ”LBCI”: هناك معلمان سياحيان تاريخيان في جبيل مهددان بالإنهيار والأمر يقابل بلامبالاة من قبل الجهات المعنية

محمد عمر

رئيس بلدية جبيل زياد حواط لـ“LBCI”: هناك معلمان سياحيان تاريخيان في جبيل مهددان بالإنهيار والأمر يقابل بلامبالاة من قبل الجهات المعنية

 

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