“صوت لبنان 100.5”: يشهد الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة استنفارا عسكريا كبيرا بين جماعة الاسلامي المتشدد بلال بدر وعناصر كتيبة تابعة لحركة فتح

darine alameh

“صوت لبنان 100.5”: يشهد الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة استنفارا عسكريا كبيرا بين جماعة الاسلامي المتشدد بلال بدر وعناصر كتيبة تابعة لحركة فتح

تعليقات الفيسبوك