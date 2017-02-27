عدوان: العهد ليس فرصة للتيار والقوات هو فرصة لجميع اللبنانيين لتأمين الإستقرار ووضع حد للفاسد وبناء الدولة عبر تطبيق الدستور.

محمد عمر

عدوان: العهد ليس فرصة للتيار والقوات هو فرصة لجميع اللبنانيين لتأمين الإستقرار ووضع حد للفاسد وبناء الدولة عبر تطبيق الدستور.

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