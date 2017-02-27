عدوان: كنت خائف ولا أزال خائفاً فالموازنة التي تقدمت لا تعكس نظرتنا في إدارة الشأن العام، ونحن بحاجة إلى مقاربات جديدة على صعيد الموازنة أو قانون إنتخابات يمثل جميع الناس

محمد عمر

عدوان: كنت خائف ولا أزال خائفاً فالموازنة التي تقدمت لا تعكس نظرتنا في إدارة الشأن العام، ونحن بحاجة إلى مقاربات جديدة على صعيد الموازنة أو قانون إنتخابات يمثل جميع الناس

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