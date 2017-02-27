عدوان: كنت خائف ولا أزال خائفاً فالموازنة التي تقدمت لا تعكس نظرتنا في إدارة الشأن العام، ونحن بحاجة إلى مقاربات جديدة على صعيد الموازنة أو قانون إنتخابات يمثل جميع الناس