عدوان: كنت خائف ولا أزال خائفاً فالموازنة التي تقدمت لا تعكس نظرتنا في إدارة الشأن العام، ونحن بحاجة إلى مقاربات جديدة على صعيد الموازنة أو قانون إنتخابات يمثل جميع الناس

أخبار متفرقة
- اللواءعدوان: العهد ليس فرصة للتيار والقوات هو فرصة لجميع اللبنانيين لتأمين الإستقرار ووضع حد للفاسد وبناء الدولة عبر تطبيق الدستور.
- اللواءالنائب جورج عدوان عبر “تلفزيون لبنان” : هناك عهد جديد فإما أن يتعاطى بأسلوب جديد ومفاهيم جديدة وإلا سيخسر زخمه وسنعود إلى ما كنا عليه وأنا خائف من أن نعود لما كنا عليه.
- اللواءمصادر لـ”RT” تنفي ما تناقلته وسائل إعلام حول تعليق الوفد الحكومي المحادثات مع دي ميستورا
- اللواءشربل لـ”الجديد”: القانون الانتخابي المختلط لا يناسب الجميع لانه سينتج رابحا وخاسرا ويبقى قانون النسبية الكاملة هو الافضل
- اللواءرئيس بلدية جبيل زياد حواط لـ”LBCI”: هناك معلمان سياحيان تاريخيان في جبيل مهددان بالإنهيار والأمر يقابل بلامبالاة من قبل الجهات المعنية
- اللواءمصادر “المستقبل” لـ”أو.تي.في.”: قانون “الارثوذكسي” مرفوض لانه ضد اتفاق الطائف والعيش المشترك
- اللواء“صوت لبنان 100.5”: يشهد الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة استنفارا عسكريا كبيرا بين جماعة الاسلامي المتشدد بلال بدر وعناصر كتيبة تابعة لحركة فتح
- اللواءانطلاق الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ودي ميستورا في جنيف
- اللواءمكتب دي ميستورا ينفي تعليق النظام السوري للمحادثات الرسمية معه
- اللواءمجلس الامن الدولي سيصوت الثلاثاء على عقوبات محتملة بحق النظام السوري