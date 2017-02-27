عدوان: لا أرى هذا النمط الديناميكي الجديد الذي نحن نراهن عليه وهناك خطة بأخذ العهد لما كانت الأمور عليه قبلاً وأنا أعرف العماد عون وليس من السهل أخذه إلى مكان لا يريده، وأنا أتكلم من حرصي على العهد.