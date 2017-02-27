فنيانوس: ليس هناك من سبب سياسي لالغاء جلسة مجلس الوزراء

محمّد جابر

فنيانوس: ليس هناك من سبب سياسي لالغاء جلسة مجلس الوزراء

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