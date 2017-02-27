مجلس الامن الدولي سيصوت الثلاثاء على عقوبات محتملة بحق النظام السوري

أخبار متفرقة
- اللواءمصادر “المستقبل” لـ”أو.تي.في.”: قانون “الارثوذكسي” مرفوض لانه ضد اتفاق الطائف والعيش المشترك
- اللواء“صوت لبنان 100.5”: يشهد الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة استنفارا عسكريا كبيرا بين جماعة الاسلامي المتشدد بلال بدر وعناصر كتيبة تابعة لحركة فتح
- اللواءانطلاق الاجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ودي ميستورا في جنيف
- اللواءمكتب دي ميستورا ينفي تعليق النظام السوري للمحادثات الرسمية معه
- عربياتنصر الحريري: قدمنا وثائق تثبت تعاون دمشق مع داعش
- اللواءمصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”: وصل إلى ولاية غازي عنتاب قطار يحمل تعزيزات عسكرية من ولايات مختلفة إلى الحدود مع سوريا
- عربياتتحذير اممي من خطر “مجاعة” في اليمن
- اللواءالمقدح للـ”ال بي سي”: قدمت استقالتي ووضعتها بعهدة قيادة حركة فتح وما ترتأيه الحركة سأسير به
- اللواءحاصباني لـ”ام.تي.في.” عن اقتراح “القوات”: تخفيض كلفة الانتاج يخفض الكلفة على المواطن ولماذا لا نلجأ الى شركات لبنانية تنتج الكهرباء؟
- اللواءجنجنيان للـ”ال بي سي”: تمّ تسجيل عقاري على اسم شخص آخر من دون معرفتي والحلّ بالقضاء ولن استبقه