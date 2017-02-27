مجلس الامن الدولي سيصوت الثلاثاء على عقوبات محتملة بحق النظام السوري

(أ ف ب) – أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية.

وكانت روسيا توعدت باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، لتكون بذلك المرة السابعة التي تلجأ فيها موسكو إلى حق النقض لحماية حليفتها دمشق.