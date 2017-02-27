مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”: وصل إلى ولاية غازي عنتاب قطار يحمل تعزيزات عسكرية من ولايات مختلفة إلى الحدود مع سوريا

أخبار متفرقة
- عربياتتحذير اممي من خطر “مجاعة” في اليمن
- اللواءالمقدح للـ”ال بي سي”: قدمت استقالتي ووضعتها بعهدة قيادة حركة فتح وما ترتأيه الحركة سأسير به
- اللواءحاصباني لـ”ام.تي.في.” عن اقتراح “القوات”: تخفيض كلفة الانتاج يخفض الكلفة على المواطن ولماذا لا نلجأ الى شركات لبنانية تنتج الكهرباء؟
- اللواءجنجنيان للـ”ال بي سي”: تمّ تسجيل عقاري على اسم شخص آخر من دون معرفتي والحلّ بالقضاء ولن استبقه
- اللواءمصادر لـ”العربية”: وفد النظام السوري يعلّق المفاوضات الرسمية مع دي ميستورا في جنيف
- اللواءدميانوس قطار لـ”أم.تي.في.”: رفع الـTVA تنعكس يؤدي لانكماش بنسبة 11% لدى الفقراء ورفع ضريبة الاستهلاك سيؤثر سلباً على الطبقة المهمشة
- اللواءمصادر متابعة لـ”المنار”: الاتصالات حول قانون الانتخابات الجديد لم تتوقف ولكن لم تصل بعد الى نقاط مشتركة
- اللواءجابر لـ”المنار”: نحن في مرحلة خيارات صعبة ولن ينجز قانون انتخابي من دزن تسوية سياسية بين جميع الافرقاء
- اللواءالتجمع الديمقراطي: لإقرار قانون إنتخابي عادل على أساس الدائرة الواحدة والنسبية
- اللواءالصليب الأحمر أنقذ ركاب سيارة بيك آب علقت بالثلوج في عين البيضة