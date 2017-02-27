مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”: وصل إلى ولاية غازي عنتاب قطار يحمل تعزيزات عسكرية من ولايات مختلفة إلى الحدود مع سوريا

darine alameh

مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”: وصل إلى ولاية غازي عنتاب قطار يحمل تعزيزات عسكرية من ولايات مختلفة إلى الحدود مع سوريا

 

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