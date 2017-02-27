مصادر لـ”RT” تنفي ما تناقلته وسائل إعلام حول تعليق الوفد الحكومي المحادثات مع دي ميستورا

darine alameh

مصادر لـ”RT” تنفي ما تناقلته وسائل إعلام حول تعليق الوفد الحكومي المحادثات مع دي ميستورا

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