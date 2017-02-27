“mtv”: إلقاء قنبلة ثانية في الشارع الفوقاني داخل مخيم “عين الحلوة”.

محمد عمر

“mtv”: إلقاء قنبلة ثانية في الشارع الفوقاني داخل مخيم “عين الحلوة”.

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