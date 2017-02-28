أم تي في: قطع طريق ساحة شتورا من جانب مزارعي الحليب احتجاجاً على تدنّي الأسعار

دلال ديب

أم تي في: قطع طريق ساحة شتورا من جانب مزارعي الحليب احتجاجاً على تدنّي الأسعار

تعليقات الفيسبوك