إسرائيل تعلن حالة التأهب على حدود غزة بعد سقوط صاروخ في المنطقة

أطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار، مساء اليوم، في المناطق المتاخمة للحدود مع محيط قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تحذير وجهته “كتائب عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، لإسرائيل من مغبة تكرار القصف على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الملقب باسم أبو عبيدة، في تغريدات نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء اليوم :” أي عدوان قادم على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام كلمتها فيه، والمقاومة إذا وعدت أوفت والأيام بيننا”، وأضاف:” على ما يبدو فإن العدو لا يفهم سوى لغة القوة، والسكوت أحيانا يفسر من العدو على انه ضعف”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أنه أغار، أمس، على 5 مواقع قال إنها تتبع لحركة “حماس” في قطاع غزة.

المصدر: معا + الأناضول