الإعلامي ايلي حوشان لـ«اللــواء»: الإصغاء يأخذني إلى إرضاء الضيف والمحاور

يمتلك الاعلامي «ايلي حوشان» لباقة حوارية مرنة تترك الضيف في حالة استرسالية مريحة بعيداً عن تشنجات البث المباشر . لتكون حواراته الصباحية مشبعة ذهنيا بمعرفة ضيفه من كل النواحي المختلفة، متنقلا بخفة من محور الى محور دون ذاتية او انانية حوارية، ليختزل من اسئلته ويستبدلها بتساؤلات تحفيزية يستنبش من خلالها جعبة ضيفه، مما يضفي ابتسامة ازدواجية تنتقل للمشاهد، ممزوجة بالفرح الذي يعكس راحة مع الاعلامي والمقدم التلفزيوني «ايلي حوشان» اجريت هذا الحوار:

{ شهرة اذاعية كانت بمثابة بطاقة دخول لمرئي مرن صباحي منحك بشاشة اعلامية الى اي مدى كلامي صحيح؟

– نعم صحيح، الشهرة الاذاعية ساعدتني واستطعت توظيفها في العمل التلفزيوني، والاستفادة الكبرى هي محبة الناس لي في الاذاعة ثم التلفزيون قدم لي متطلبات اخرى مع الوقت اكتسبتها واكتشفتها واختبرتها وتطورت مع الخبرة والحمدلله . اشكر الله على المكان الموجود فيه انا اليوم. إن في التلفزيون او في قلوب الناس.

{ تمتلك قدرة ديناميكية عند محاورة الضيف دون بحث معرفي عنه كيف ذلك؟

– عادة نحضّر مع ضيوفنا، واحيانا بالبث المباشر يحدث بعض حالات الاضطرابية، لانه بشكل فجائي يكون من الضروري محاورة ضيف دون معرفة اي خلفية عنه، فنأخذ اسمه ومعلومات سريعة عنه والموضوع الذي يحب التحدث به، ولأني أحب الحوار واحب سماع الضيف، سؤال واحد يأخذني الى عدة اسئلة، فاستطيع الحصول على اجابات ومعلومات كثيرة، اكثر مما يتوقع الضيف وهذا يعود لقوة فن الحوار، وانا شخص احب عملي جدا واتقن فن الحوار او فن الاصغاء، والاصغاء يأخذني الى فن يرضي كلاً من الطرفين الضيف والمحاور.

{ البرنامج الصباحي خصوصا التلفزيوني هو طيف يحضر دون اشباع ذهني ما رأيك؟

– من المؤكد ان البرنامج الصياحي ليس بالطيف دون اشباع ذهني. اتكلم عن برنامجنا يوم جديد الذي يمتد على مدى ثلاث ساعات ونصف من البث المباشر من ثماني الى عشرة ضيوف في اليوم اي عدة مواضيع مختلفة، ونحاول قدر الامكان الحفاظ على الوقت المخصص مع الحفاظ على اهمية خلاصة الموضوع، وتظهر نتيجته مع الوقت، واحيانا يسترجع الناس بعض المواضيع عبر الذاكرة في جلساتهم الخاصة، البرنامج له حضوره وهو منذ اكثر من تسع سنوات على مدار السنة، ولا اظنه طيف يمر مرور الكرام،طبعا فيه اشباع ذهني واكثر، لان الكثير من الناس تنتظره من يوم ليوم او من اسبوع لاسبوع، بانتظار الضيف اوالمعلومات التي نقدمها لاشباع معرفتهم من خلال حواراتنا مع الضيوف .

{ الحوار لغة لا يمكن وصفها بالبسيطة جدا وربما يعتقدها البعض سهلاً ممتنعاً ما رأيك؟

– أبدأ الحوار لا يمكن وصفه باللغة البسيطة بقدر ما نبسّط من حياتنا ونيسّط تعاملنا مع الشخص الاخر الذي نحاوره بقدرما نستطيع الوصول الى لغة مشتركة مع الضيف اترجم بها افكاري من خلالي كمحاور، واستطيع الاخذ من افكار الضيف من خلال ما اطرحه من اسئلة. ابدا ليست سهل الممتنع يجب ان يكون لها الحدود واللياقة بطرح السؤال ومعرفة بخلفيتنا الذهنية والثقافية والفكرية عن السؤال. احيانا اتجرأ بطرح اسئلة من كوكب اخر واعتذر من الضيف مسبقا على سذاجة السؤال، لكن من خلال خبرتي مع السنوات اكتشفت انه ما من سؤال ساذج ابداً.

{ الاعلامي ايلي حوشان كيف تصف مشوارك الاعلامي منذ البداية حتى الان؟

– مشواري الاعلامي من البداية حتى اليوم هو مشوار جميل جدا وطموحي للاكثر، لكن اكيد لم يكن سهلا . ولم يًقدم لي اي شىء على طبق من فضة، دائما هو مشوار من دموع وبكاء واشواك، ودائما كان يجب ازالة الشوائب من الطريق لامر بسلام. الا انه حلاوة المشوار بالصعوبة التي مررت بها وان نظرت الى السنوات ما قبل تقديم برنامج يوم جديد اي بالمرحلة الاذاعية. اتذكر العقبات ولكن احمد الله اني تعلمت منها ومشواري الاعلامي رغم مراراته هو جميل جدا الا اني اتلذذ به واليوم اعيش فترة رائعة واشكر الله على كل شىء، والله دائما معي منذ بدأت مشواري وحتى اليوم .

حاورته: ضحى عبدالرؤوف المل